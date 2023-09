Sempre più spesso assistiamo a truffe decisamente pericolose, capaci di svuotare letteralmente i conti correnti degli utenti di ogni singolo centesimo, lasciandoli con pochissimo denaro, se non senza nemmeno un centesimo. Il rischio è reale, e con questo dobbiamo farci i conti quotidianamente, esistono tuttavia dei consigli da seguire per evitare di incappare in problematiche di vario genere.

La prima cosa da sapere è che mai e poi mai gli istituti di credito inviano email o SMS con link interni da premere per collegarsi al proprio conto corrente, ed allo stesso tempo non effettuano chiamate da ipotetici call center in cui richiedono le credenziali di accesso (anche idealmente per attivare un bancomat o una carta). Se doveste ricevere comunicazioni del suddetto tipo, sappiate che al 100% si tratta di una truffa perpetrata ai vostri danni.

Ricevete gratis i codici sconto gratis con le offerte Amazon, potrete risparmiare tantissimo su ogni singolo acquisto solo con il nostro canale Telegram.

Conti correnti svuotati, ecco come fanno

I conti correnti degli utenti vengono svuotati molto più facilmente di quanto immaginiate, infatti il malvivente utilizza proprio la suddetta tecnica per fingersi l’azienda di riferimento, così da inserire un link interno al quale l’utente si collega inavvertitamente, e tenta l’accesso al proprio profilo inserendo le credenziali del conto.

In questo modo, essendo il sito linkato di proprietà del malvivente, tutti i dati inseriti verranno raccolti e catalogati dal suddetto, per essere utilizzati in un secondo momento per accedere liberamente al conto, svuotandolo di tutti i risparmi faticosamente inseriti nello stesso.