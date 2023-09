Postemobile, se hai più di 60 anni devi fare un pensierino su queste offerte

Settembre 2023 ha visto PosteMobile lanciare una serie di offerte mirate per gli over 60, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di questa fascia demografica. Tra le proposte più interessanti, troviamo “Super 20”, che offre chiamate a 18 centesimi al minuto e 20 GB in 4G+ a soli 4 € al mese. Per chi desidera una maggiore quantità di dati, c’è “300% Digital” che, allo stesso prezzo delle chiamate, offre ben 300 GB in 4G+ a 8,99 € al mese.

PosteMobile: l’operatore virtuale ne ha per tutti

PosteMobile si distingue per la sua capacità di fornire un servizio ottimizzato per gli over 60. Anche se non ha offerte specificamente dedicate a loro, molte delle sue promozioni includono chiamate a consumo, permettendo una gestione oculata dei propri consumi. Inoltre, tutte le offerte vantano un eccellente rapporto qualità-prezzo. Un altro aspetto distintivo è il sistema di conteggio del traffico voce e dati basato sui credit. Ogni “gettone” equivale a un minuto, un SMS e 1 MB per la navigazione su Internet da mobile. Questi credit non possono essere utilizzati per servizi a sovrapprezzo e, se non utilizzati entro il mese, vengono persi.

Oltre alle offerte mobili, PosteMobile ha anche proposte per la rete fissa. Ad esempio, “PosteCasa Web” offre una navigazione illimitata fino a 300 Mbps in 4G+ a 22,90 € al mese. Per chi desidera velocità superiori, “PosteCasa Ultraveloce” offre fino a 1 Gbps in FTTH a partire da 23,90 € al mese. Tuttavia, PosteMobile non è l’unico operatore a concentrarsi sugli over 60. Altri operatori come Optima Italia, Spusu e ho. Mobile hanno lanciato offerte competitive. Ad esempio, “Super Mobile” di Optima Italia offre chiamate e SMS illimitati con 100 GB in 4G+ a 4,95 € al mese. Mentre “Spusu 70” propone 2000 minuti e 500 SMS con 70 GB in 4G+ a 5,98 € al mese.

In conclusione, settembre 2023 ha visto una vasta gamma di offerte rivolte agli over 60. Che tu sia un cliente PosteMobile o stia considerando un altro operatore, ci sono molte opzioni disponibili per soddisfare le tue esigenze di comunicazione.