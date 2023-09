Temu è il fenomeno del momento, uno store di e-commerce super economico, sul quale gli utenti possono a tutti gli effetti trovare praticamente ciò che vogliono, a prezzi fortemente più bassi del normale. Il risparmio ha indubbiamente raggiunto i massimi livelli da tempo, ma come fare per accedervi da mobile? semplice, utilizzando l’app ufficiale.

Il download, come anche l’accesso, è completamente gratuito, viene richiesta solamente l’iscrizione allo store per riuscire ad accedere alle offerte, ricevendo molto spesso gratuitamente la merce al proprio domicilio. Se non volete utilizzare un’app mobile, potete semplicemente collegarvi alla pagina ufficiale di Temu, premendo questo link, ed iniziare sin da subito ad acquistare tutto ciò che volete.

Temu, lo store di e-commerce più economico

Per avere invece l’app di Temu su Android non sono necessarie operazioni troppo complesse, dovrete semplicemente aprire il Play Store dal vostro dispositivo mobile, e poi cercare “Temu”, troverete una sola corrispondenza, con download rapido e gratuito. Discorso simile per quanto riguarda i dispositivi con sistema operativo iOS, solo che in questo caso l’utente dovrà aprire l’App Store di Apple, ma la procedura è esattamente la medesima.

Una volta scaricato, dovrete, come vi abbiamo anticipato, iscrivervi allo store, procedura rapida e completamente gratuita, possibile anche con l’utilizzo dei vari account di Google, Apple o anche Facebook. I metodi di pagamento accettati sono i più disparati: tutte le carte di credito dei principali circuiti, passando anche per PayPal, Google e Apple Pay.