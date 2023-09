Ring Stick Up Cam Pro è la nuova videocamera della serie Ring che include per la prima volta la rilevazione di movimento 3D. Un grande passo in avanti nell’aiutare gli utenti ad individuare alla perfezione le aree di azione dei singoli dispositivi, grazie alla possibilità di misurare più rapidamente la distanza di un oggetto inserito direttamente nel campo visivo della camera (tecnologia introdotta originariamente in Video Doorbell Pro 2, Spotlight Cam Pro o Floodlight Cam Wired Pro).

La Stick Up Cam Pro punta fortissimo sulla flessibilità, infatti può essere facilmente installata da tutti gli utenti sia all’interno che all’esterno (appesa a muro o anche poggiata su un piano), grazie ad un design compatto e svariate modalità di alimentazione (a batteria, energia solare o presa a muro). Le funzioni di base restano sempre le stesse, come la visione notturna HDR a colori, per una maggiore chiarezza, l’Advanced pre-Roll, solo cablata, per la registrazione dei 6 secondi precedenti all’attivazione, la Pre-Roll a colori, in questo caso i secondi precedenti sono 4, Audio+, per un suono più nitido e chiaro (sono presenti sulla superficie due microfono), ed una sirena di sicurezza.

Ring Stick Up Cam Pro, il prezzo

Ring Stick Up Cam Pro è perfettamente compatibile con gli altri dispositivi del brand, con Live View ad esempio su Echo Show, o la creazione di un sistema più completo con Ring Alarm, Ring Video Doorbell Pro 2 e similari. Non mancano tutte le funzioni già viste in precedenza, con possibilità di personalizzare manualmente le aree di movimento o le zone di privacy.

Il prodotto può essere pre-ordinato da oggi al prezzo di 179,99 euro per le versioni batteria e plug-in, mentre di 199 euro per la variante che funziona ad energia solare. Gli ordini verranno spediti a partire dal 18 ottobre.