Il mercato dei tablet è tornato a fiorire da alcuni anni e gli utenti ora hanno una vasta gamma di prodotti tra cui scegliere. Il produttore tech Teclast, in particolare, ha da poco sfornato un nuovo tablet. Stiamo parlando del nuovo Teclast P85T, un tablet di fascia entry-level super economico.

Teclast annuncia ufficialmente il nuovo Teclast P85T ad appena 75 euro

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Teclast ha presentato ufficialmente un nuovo tablet. Come già accennato in apertura, stiamo parlando del nuovo Teclast P85T e si distingue fin da subito per il suo prezzo super concorrenziale di appena 75 euro al cambio attuale.

Il tablet presenta poi un design ed un look piuttosto giovanili, con una backcover in colorazione turchese, mentre il peso è di appena 335 grammi. Nello specifico, troviamo sul fronte un display con una diagonale da 8 pollici con una risoluzione pari a 1280 x 800 pixel. Sul posteriore il tablet presenta un sensore fotografico da 2 MP, mentre sul fronte la selfie camera è di appena 0,3 MP.

A muovere il tutto troviamo il soc Allwinner A523 con tagli di memoria comprendenti 4 GB di RAM di tipo LPDDR4X e fino a 64 GB di storage interno di tipo eMMC 5.1, espandibile comunque tramite scheda microSD. La batteria ha poi una capienza di 5000 mah ed è possibile ricaricarla tramite una porta USB Type C. All’appello non manca infine il jack audio da 3.5 mm per poter utilizzare le cuffie.

