Amazon lancia Echo Hub e Echo Show 8 di nuova generazione: prezzi e specifiche

In una giornata ricca di novità per Amazon, sono stati ufficializzati due nuovi dispositivi della serie Amazon Echo, stiamo parlando di Echo Hub e Echo Show 8 di nuova generazione, entrambi dotati di display touchscreen, per una maggiore interazione da parte dell’utente finale.

Amazon Echo Hub: un pannello di controllo montabile

Echo Hub di Amazon è a tutti gli effetti un pannello di controllo per la casa intelligente, che presenta l’integrazione con Alexa, ovvero l’assistente vocale dell’azienda americana, utile sopratutto per facilitare l’interazione e la gestione dei dispositivi del brand. E’ dotato di un display touchscreen da 8 pollici, permette di raggruppare e gestire i device, organizzare i widget ed eventualmente prendere visione, anche in contemporanea, degli streaming provenienti da più videocamere collegate.

Il prodotto può essere installato a parete, come essere appoggiato su un piano di lavoro (grazie ad un accessorio acquistabile a parte), presenta un LED IR che identifica quando l’utente si trova nelle vicinanze (per attivarsi di conseguenza), mentre supporta Matter, Thread, Zigbee e bluetooth, per la piena compatibilità con oltre 140’000 prodotti smart. La connessione alla rete internet, al contrario, può avvenire sia Wireless che via cavo. Amazon Echo Hub sarà acquistabile al prezzo di 199 euro.

Amazon Echo Show 8 – design rinnovato e audio spaziale

Echo Show 8 di nuova generazione presenta un design rinnovato, caratterizzato da curvature più morbide lungo la cornice ed il rivestimento in tessuto, nonché un ampio display da 8 pollici, con risoluzione HD completamente touchscreen. Il SoC è stato migliorato, per una maggiore reattività, mentre l’audio punta fortemente sui bassi, per rendere il dettaglio più preciso e nitido, sfruttando anche la tecnologia di rilevamento dell’acustica dello spazio, per un audio più avvolgente.

Nella parte anteriore è posizionata una camera da 13 megapixel, per video di alta qualità, affiancata da microfoni in grado di ridurre al massimo il rumore di sottofondo. Come il modello precedente, anche il suddetto integra un hub compatibile con bluetooth, matter, zigbee e thread. Molto interessante è la nuova interfaccia, che sfrutta la tecnologia computer vision per adattare la visione dei contenuti della schermata iniziale in relazione alla distanza dell’utente dal display (ingrandendo o riducendo anche la dimensione dei contenuti stessi). Tale novità sarà estesa a tutti gli Echo Show a partire dal 2024, mentre sarà disponibile su Echo Show 8 di seconda e terza generazione da Ottobre. Il prodotto può essere acquistato a partire dal 25 ottobre, al prezzo di 169,99 euro.