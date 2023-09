Amazon Alexa, l’assistente vocale dell’azienda americana, può già fare tantissime cose, come fornirvi informazioni dettagliate, memorizzare promemoria, mettervi in contatto con le persone più care, organizzare gli impegni quotidiani e simili, ed indubbiamente gli utenti le sfruttano pienamente, date le oltre 10 milioni di interazioni all’ora.

Essendo la vita attuale molto più multiculturale del passato, gli utenti potranno tradurre in tempo reale le chiamate audio e video effettuate tramite Alexa, andando a visualizzare i risultati sui dispositivi supportati, con traduzioni in 10 lingue (per ora). La funzione si chiama Call Captioning, può essere utilizzata anche per visualizzare una didascalia delle chiamate, semplicemente attivandola dall’app o sui device della serie Echo Show.

Amazon Alexa, quali altre funzioni sono introdotte

Dal 2023, gli utenti potranno dare il via alla routine sfruttando svariati modi, anche raggruppando più azioni in un unico comando; ad esempio si potrà dire “Alexa, buonanotte“, per spegnere le luci, abbassare le tapparelle e chiudere la porta. Essendo Alexa nata anche per permettere una più facile interazione con le persone più care, Amazon ha deciso di dare la possibilità di aggiungere il widget Top Connections, in modo da facilitare, sempre sui dispositivi Echo Show, l’accesso ai contatti contattati con maggiore frequenza.

In ultimo, sempre entro la fine dell’anno corrente, gli utenti potranno aggiungere nella schermata iniziale delle icone di accesso rapido, invece di essere costretti a scorrere lateralmente per il widget o verso l’altro per il pannello, in questo modo sarà possibile velocizzare tutte le operazioni di base, rendendo l’esperienza decisamente più intuitiva. Tutte le novità descritte nell’articolo saranno distribuite come aggiornamento via OTA gratuito, per i dispositivi Echo Show 8 e 10, solo i widget arriveranno su Echo Show 5.