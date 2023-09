WhatsApp, la GRANDISSIMA novità per gli utenti con iPad

Sono diversi anni che gli utenti aspettano che WhatsApp arrivi per iPad come applicazione nativa. Le persone infatti sono state costrette ad utilizzare da sempre la versione web, o magari qualche applicazione satellite. Attualmente però sembra che una nuova, anzi la prima versione di WhatsApp per iPad sia finalmente disponibile per il celebre tablet.

Uno dei siti più famosi in assoluto che si occupa delle anticipazioni riguardanti l’applicazione di messaggistica istantanea ha segnalato qualcosa. Sarebbe infatti disponibile una versione beta secondo WABetaInfo, la quale ovviamente non è ancora stata pubblicata inversione stabile. Più specificamente questa beta risulterebbe disponibile con il numero di identificazione 23.19.1.71.

WhatsApp arriva finalmente per iPad, è disponibile la prima beta nativa

L’unico modo attualmente per avere WhatsApp per iPad è quello di iscriversi al programma beta, scaricando l’applicazione sull’iPhone e sull’iPad. Da qui bisognerà configurare questa nuova versione sul tablet, utilizzando la funzione “dispositivi collegati” presente sul telefono.

Le indiscrezioni parlano della possibilità di utilizzare l’applicazione su iPad indipendentemente dal telefono, per cui potete stare tranquilli: si tratta della svolta vera e propria. Almeno per il momento sono state segnalate anche delle carenze: sembra infatti che alcune funzionalità non siano disponibili. Si tratta della localizzazione in tempo reale e degli aggiornamenti di stato. Non si tratta di una sorpresa, dal momento che essendo una versione beta può essere soggetta a molti più bug del solito.

A questo punto bisognerà solo aspettare se non volete far parte del programma beta, probabilmente qualche settimana. La cosa importante è che anche un’altra situazione è stata ufficialmente risolta.