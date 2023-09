Il sistema di infotainment più utilizzato al mondo, appunto Android Auto, è da tempo presente sulla maggior parte delle vetture in commercio. Negli ultimi giorni Google ha rilasciato un aggiornamento interessante, pronto a portare con sé importanti migliorie nell’esperienza quotidiana, ed anche alcune novità da non perdere di vista.

Quanto vi racconteremo è da ritenersi valido sia per l’applicazione di Android Auto in sé, che proprio per Android Automotive, ovvero le vetture con il sistema di infotainment effettivamente preinstallato al proprio interno (le cosiddette smart car). Dopo aver abbracciato una interfaccia completamente ridisegnata, è arrivato il momento di arricchirla con nuove applicazioni capace di ampliare al massimo l’espereinza.

Android Auto, un aggiornamento in arrivo

Le novità partono dall’introduzione di Zoom e WebEx, finalmente, dopo aver ascoltato della loro possibile integrazione nel corso dell’I/O di Google, ecco che potranno essere utilizzate da tutti. Da notare che sarà possibile condividere solamente l’audio, non il video, e molto probabilmente solo a macchina ferma. Non mancherà nemmeno The Weather Channel, disponibile per tutti, ma solamente i possessori di Volvo, Polestar e Renault, potranno anche godere di Amazon Prime Video (fruibile mentre si è fermi).

Per una maggiore navigazione ed interazione dal computer di bordo, Google prevede l’introduzione a breve del browser web Vivaldi, così da permettere a tutti gli utenti di navigare in assoluta libertà. L’aggiornamento, come vi abbiamo accennato, sarà disponibile gratuitamente via OTA.