Android Auto, stanno per arrivare delle novità incredibili

Android Auto continua a evolversi, diventando sempre più orientato all’utente. Dopo aver risolto alcune problematiche con gli ultimi aggiornamenti, che hanno portato a una stabilizzazione completa del software, l’azienda ha introdotto nuove applicazioni per migliorare l’esperienza di guida.

Android Auto: cosa sta cambiando nell’app?

Haris Ramic, direttore del Product Management di Android Auto, ha annunciato l’arrivo di nuove applicazioni che mirano a migliorare la produttività, l’intrattenimento e l’informazione durante la guida. Queste novità sono state pensate per rispondere alle esigenze di chi, a causa dei ritmi lavorativi intensi, desidera ottimizzare il proprio tempo. Ad esempio, è stata introdotta la possibilità di partecipare a call di lavoro tramite Zoom o WebEx, ma solo in modalità audio, per evitare distrazioni alla guida.

Una delle novità più attese è l’integrazione di The Weather Channel, una delle applicazioni meteorologiche più precise al mondo. Questa funzione permetterà agli automobilisti di essere sempre aggiornati sulle condizioni meteo, garantendo viaggi più sicuri e pianificati. Per gli appassionati di intrattenimento, Android Auto ha introdotto l’applicazione di streaming Amazon Prime Video. Tuttavia, per garantire la sicurezza, la visione dei contenuti sarà possibile solo quando il veicolo è parcheggiato. Questa funzione è attualmente disponibile solo per alcuni modelli di Renault, Polestar e Volvo.

Un altro aggiornamento significativo riguarda l’introduzione del browser web Vivaldi, basato su Chromium. Questa applicazione, già disponibile in versione standalone per alcune auto, ora può essere scaricata direttamente dal Google Play Store. Infine, Ramic ha anticipato che nel prossimo anno verranno introdotte altre importanti novità. Una di queste riguarda la possibilità di condividere la chiave digitale dell’auto con familiari e amici. Questa funzione sarà inizialmente disponibile solo per alcuni modelli di auto in specifici paesi e compatibile con determinati smartphone.