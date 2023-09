La grave crisi dei prezzi e dell’inflazione – da anni mai così alta – sta colpendo migliaia di cittadini italiani e soprattutto tutti coloro che, con redditi bassi, hanno difficoltà ad acquistare beni di prima necessità. Il Governo per contrastare tale emergenza già a partire dalla scorsa estate ha messo a disposizione di alcune fasce di cittadini una nuova Social Card.

Social Card, la carta con più di 300 euro per gli italiani

La Social Card, il cui nome è stato ribattezzato in Dedicata a te, è una carta emessa da Poste Italiane con un accredito automatico dal valore di 382 euro. A differenza delle precedenti versioni della carta, l’accredito in questo caso era da intendersi come una tantum.

La Social Card è stata riservata dal Governo a tutti i cittadini con un ISEE dal valore non superiore ai 15mila euro e che contestualmente risultano iscritti regolarmente all’anagrafe. Essendo emessa direttamente da Poste Italiane, gli italiani per la verifica dell’idoneità hanno richiesto la carta direttamente presso un ufficio postale.

La Social Card, la cui richiesta si è conclusa nei giorni scorsi, potrebbe però vivere a breve un secondo tempo. Per contrastare l’ennesimo aumento dei prezzi per la benzina, già a partire dalle prossime settimane il Governo potrebbe stanziare un ulteriore accredito sulla carta dal valore di 80 euro.

Laddove confermato questo bonus sarebbe dedicato esclusivamente ai rifornimenti presso le stazioni di servizio sul territorio italiano, per la benzina o per il diesel. Ulteriori conferme arriveranno già nei prossimi giorni, in occasione delle misure che saranno inserite nella prossima manovra di bilancio.