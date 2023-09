Gli utenti cambiano spesso la propria offerta di telefonia mobile per trovare una proposta sempre più conveniente. Per questo motivo, però, i vari operatori telefonici italiani aggiornano costantemente la propria proposta. L’operatore telefonico Vodafone, in particolare, ha da poco deciso di riportare a sé alcuni suoi ex clienti proponendo l’offerta mobile Vodafone Bronze Plus.

Vodafone Bronze Plus, nuova offerta per gli ex clienti con giga senza limiti in 5G

In questi ultimi giorni ad alcuni ex clienti di Vodafone è stato proposto di tornare attivando una super offerta, cioè Vodafone Bronze Plus. Quest’ultima include infatti un grande bundle di traffico dati. Nello specifico, gli utenti potranno addirittura avere accesso a giga senza limiti anche con connettività 5G, se decideranno di utilizzare il metodo di pagamento Smart Pay.

In alternativa, gli utenti avranno comunque a disposizione 70 GB di traffico dati. Nel bundle dell’offerta sono poi compresi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Gli ex clienti che attiveranno l’offerta in questione dovranno pagare un costo di 9,99 euro al mese.

Questa offerta è dunque al momento proposta ad alcuni ex clienti del noto operatore telefonico Vodafone. Si tratta tuttavia di un’offerta che abbiamo già avuto modo di conoscere, dato che è operator attack. L’offerta è infatti attivabile da tutti gli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori, tra cui Iliad, 1Mobile, Bladna Mobile, British Telecom, BT Enia Mobile, BT Italia, CMLink Italy, Conad Mobile, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, Digitel Italia ed Elimobile.