Netflix, le 5 serie TV da RECORD che dovete vedere

Gli utenti che vogliono vedere qualcosa in tv hanno un catalogo intero su Netflix dove a primeggiare sono alcune serie.

Al momento sono cinque quelle degne di nota, le quali stanno portando tanto traffico alla celebre piattaforma streaming ormai da qualche giorno.

Netflix: le migliori serie TV

Al primo posto attualmente non c’è più la serie TV che aveva entusiasmato tutti fino alla settimana scorsa. One Piece cede il passo e lo lascia a “La mia prediletta”. Partendo proprio da qui, la storia è davvero incredibile, con una donna che scappa dalla sua prigionia e con gli investigatori che attraverso la sua storia arriveranno ad una verità davvero orribile. Dietro tutte le indagini si nasconde una scomparsa di 13 anni fa.

Al secondo posto ecco One Piece, appunto. La serie che vede protagonista il pirata Luffy e la sua ciurma continua a dare il meglio anche se un gradino più in basso. Le avventure saranno sempre più intriganti, soprattutto in vista delle prossime stagioni che sono state confermate proprio pochi giorni fa dalla produzione. Almeno per il momento potete continuare a godervi gli 8 episodi disponibili.

Al terzo posto torna “Diari” e una nuova stagione che vede cresciuti i ragazzini di un tempo. Ormai alle scuole superiori, sembra che la musica non sia cambiata: intrecci, storie e tanto da vedere.

Al quarto posto c’è una novità che sta portando tanti utenti ad interessarsi, ovvero “In Fiamme“. Due agenti rientrano nel registro degli indagati dopo l’assassinio di un poliziotto. Il tutto è tratto da una storia vera.

Al quinto posto ecco “Le Vedove del giovedì“. Una donna trova i suoi due migliori amici e il marito morti nella comunità dove vivono. Tanti segreti emergeranno una volta che la verità sarà svelata.