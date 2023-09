Il Codice della Strada si AGGIORNA, ecco le novità principali

È entrato in vigore il nuovo Codice della Strada e ci sono diversi cambiamenti che ora gli utenti dovranno imparare. Qui in basso trovate un elenco con le novità più importanti in assoluto.

Codice della strada, ecco cosa cambia di preciso per gli utenti italiani

In primo luogo, c’è stata una stretta decisiva per coloro che usano il cellulare alla guida. Ci saranno multe più salate per coloro che saranno sorpresi con lo smartphone tra le mani. Si passa dunque ad una fascia dai 422 ai 1697 €, con la sospensione della patente annessa da 15 giorni fino a due mesi. Nel caso in cui dovesse esserci la recidiva, ci sarà il pagamento di una somma dai 644 fino ai 2588 €. È prevista anche una decurtazione dei punti in entrambi i casi: rispettivamente 8 e 10.

Anche chi guida in stato di ebrezza andrà incontro a sanzioni esemplari. Potrebbe esserci infatti la revoca della patente fino a tre anni. Per coloro che sono recidivi, sarà vietato assumere alcolici prima di mettersi alla guida.

Chi si ferma nei posti dedicati ai disabili potrà arrivare a multe che vanno fino a 900 €, ovviamente in base al veicolo che verrà piazzato impropriamente.

Ci sono nuovi limiti per i neopatentati. Il Governo infatti ha scelto di passare a tre gli anni di guida utili prima di poter guidare auto potenti. Si tratta di auto con motore tradizionale con una potenza specifica che superi i 55 kW per tonnellata.

Anche chi guida un monopattino, dovrà avere l’assicurazione e un numero di identificazione. Il casco diventa obbligatorio per tutti, anche per coloro che li usano in sharing.