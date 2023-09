Il cinema rappresenta, sin dal suo esordio, la fonte d’intrattenimento principale della gente. La settima arte è un intrattenimento molto potente in grado di far viaggiare gli spettatori pur essendo comodamente seduti su una poltrona.

I film sono un modo per evadere dalla realtà e passare delle piacevoli ore in compagnia o con se stessi e sono un mezzo anche per raccontare delle storie di importanza storica e culturale non irrilevante.

Con l’avanzare della tecnologia l’industria cinematografica ha perso un po’ del suo antico splendore. I film continuano a essere prodotti, tanti e anche molto velocemente, ma il cinema non è più quel luogo che si frequenta così spesso come in passato.

Adesso accedere alla filmografia è molto più semplice, i film escono poco tempo dopo la loro uscita sulle piattaforme di streaming ed è possibile anche vederli subito su qualche sito web illegale che utilizza la pirateria.

La pandemia ha dato poi la mazzata finale. I cinema sono rimasti vuoti per un po’ di tempo e questo non ha fatto altro che incrementare l’utilizzo di Netflix e altre piattaforme simili.

Fino al 21 settembre i biglietti del cinema costeranno 3,50 euro

Proprio per invogliare gli spettatori ad andare più spesso al cinema diverse associazioni hanno creato un’iniziativa molto apprezzata: Cinema in Festa.

Grazie a questa iniziativa, in vari e prestabiliti periodi dell’anno, viene data la possibilità a tutti di acquistare un biglietto per qualsiasi spettacolo a soli 3,50 euro.

In questo momento siamo in pieno Cinema in Festa e dal 17 al 21 settembre è valida la promozione biglietto a 3,50 euro.