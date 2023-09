E’ già tempo di un altro Amazon Prime Day, sono trascorsi poco più di due mesi dall’ultimo evento, che Amazon ha deciso di omaggiare i propri utenti con nuovi sconti speciali conditi con prezzi decisamente più bassi del normale, ma solo se in possesso di un abbonamento Amazon Prime attivo.

Inizierà ufficialmente alla mezzanotte del 10 ottobre, per chiudersi alle 23:59 del giorno dopo, 11 ottobre, saranno 48 ore di grandissimi sconti con prezzi fortemente più bassi del normale applicati sui migliori prodotti in circolazioni, con le marche più blasonate, tra cui troviamo Lenovo, LG, Huawei, Samsung, iRobot e simili. La campagna promozionale sarà attiva in moltissimi paesi europei, quindi non solo l’Italia, a testimonianza dell’impegno di Amazon praticamente ovunque.

Amazon Prime Day di Ottobre, come prepararsi e le prime offerte

Sin da ora Amazon ha deciso di attivare una selezione di offerte speciali, in modo da favorire l’avvicinamento all’evento nel miglior modo possibile. Gli utenti possono spendere 159 euro per l’acquisto di un televisore TCL da 32 pollici, con inclusa la Fire TV, oppure 64,99 euro per il sistema WiFi 6 mesh dual-band Amazon Eero 6, passando anche per i 60 euro necessari per l’acquisto di Blink Outdoor + Blink Mini Pan-Til, oppure i soli 22,99 euro per l’acquisto di Echo Pop e della Meross Smart Plug.

A tutti questi sconti si aggiungeranno presto anche numerose riduzioni sul mondo fashion, le offerte le potete visionare a questo link.