Nella seconda parte di settembre Iliad cambia in parte la sua strategia commerciale. Gli utenti che decidono di attivare una tariffa con il provider francese, infatti, non potranno più scegliere la conveniente offerta Flash 180, la ricaricabile disponibile nel corso della stagione estiva. La convenienza di Iliad è però confermata, con il ritorno nei listini della Giga 150.

Iliad, questi tre servizi ora sono garantiti a costo zero

La Giga 150 si conferma una delle migliori occasioni sul mercato della telefonia mobile. I clienti che attivano questa ricaricabile si troveranno sempre a pagare un canone mensile il cui valore è di soli 9,99 euro ogni trenta giorni. I consumi prevedono invece chiamate no limits verso fissi e mobili, SMS infiniti e ben 150 Giga per la connessione di rete. La ricaricabile inoltre è anche arricchita da tre servizi a costo zero.

Il gestore francese, mantenendo una sua direzione univoca rispetto ai precedenti mesi, garantisce ai clienti le telefonate illimitate verso tutti i paesi esteri. I clienti potranno comunicare con amici e parenti al di fuori dell’Italia in ben sessanta Nazioni senza costi aggiuntivi rispetto alla ricaricabile di riferimento.

Altro servizio completamente gratuito è quello del 5G. Attraverso la Giga 150, i clienti navigheranno con la connessione più veloce di sempre senza alcuna spesa extra rispetto al costo base della promozione.

In prospettiva futura, inoltre, i clienti di Iliad hanno ricevuto ampie garanzie anche su un terzo servizio in dirittura d’arrivo, ossia un’app a costo zero. L’app sarà disponibile per gli utenti con uno smartphone Android o un iPhone.