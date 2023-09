Mese di settembre molto interessante in casa TIM. Il provider italiano, in vista della stagione autunnale, ha deciso infatti di rilanciare la sua proposta per la telefonia mobile. Tutti i clienti che attiveranno una SIM con TIM potranno ricevere delle ricaricabili low cost, alternative alle migliori offerte messe in campo da Iliad.

TIM, le promozioni Wonder per convincere tutti i clienti

A settembre, tra le migliori promozioni del provider italiano, gli utenti troveranno certamente le offerte Wonder. Le tariffe Wonder da qualche mese rappresentano un fiore all’occhiello di TIM, anche se ora si presentano in una nuova duplice e conveniente veste.

La prima opzione della TIM Wonder contempla per i clienti un pacchetto con minuti illimitati verso fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e ben 100 Giga – anche in 5G – per navigare in internet ad un costo fisso e mensile pari a 9,99 euro.

La seconda versione della tariffa, invece, prevede un costo mensile il cui valore è di 7,99 euro al mese. Per quanto concerne i consumi, gli abbonati avranno chiamate illimitate verso tutti, SMS infiniti ed anche 70 Giga per la connessione di rete, sempre con 5G a costo zero.

Oltre al costo mensile, gli abbonati dovranno aggiungere solo una componente una tantum il cui valore è di 10 euro per l’attivazione della SIM. Resterà però necessaria l’operazione di portabilità della rete da Vodafone, Iliad e WindTre al fine di sottoscrivere le tariffe Wonder. Per completare l’operazione di portabilità saranno sempre necessari sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.