Tra il 10 e l’ 11 Ottobre avrà ufficialmente inizio la Festa delle Offerte Prime di Amazon. Si tratta di uno degli eventi digitali più attesi dell’anno, durante il quale avrete la possibilità di acquistare prodotti a prezzi super scontati.

Dunque, in vista della Festa delle Offerte, assicuratevi però che il vostro abbonamento ad Amazon Prime non sia scaduto, in quanto si tratta di un evento a cui possono accedere esclusivamente i membri prime.

Amazon: come controllare il proprio abbonamento

Controllare se il vostro abbonamento ad Amazon Prime sia scaduto o in procinto di esserlo, è molto semplice e bastano davvero pochi click.

Innanzitutto bisogna collegarsi al portale ufficiale della piattaforma ed effettuare il login per accedere al proprio account.

Da qui selezionare la voce “Account e liste”, in alto a destra.

Subito dopo sul vostro schermo apparirà un pop up su cui sarà mostrata la scritta ” Il mio Amazon Prime”.

Cliccando ancora anche su quest’ultimo, in alto sullo schermo dovrebbe apparire la data del prossimo rinnovo.

Da qui sarà molto semplice accedere a tutte le informazioni relative all’abbonamento, alle tariffe annuali e mensili, ai bonus del mento e così via.

Sulla stessa scheda del portale sarà possibile anche consultare un documento relativo a tutti le statistiche relative all’uso che viene fatto del proprio Amazon, come acquisti, numero di contenuti guardati, e book letti e così via, per quanto riguarda i dati raccolti ovviamente negli ultimi 12 mesi.

Con Prime avrete la possibilità non solo di ricevere i prodotti acquistati online in un solo giorno, ma anche di accedere al portale streaming di Amazon Video e di ricevere offerte dedicate.