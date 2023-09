Un nuovo successo ed una nuova grande scoperta per la scienza.

Alcuni astronomi sono riusciti, per la prima volta in assoluto nella storia del mondo, a pesare un “alone” di materia oscura al centro di una galassia.

Ovviamente per comprendere di cosa stiamo parlando è necessario sapere, prima di tutto, cosa sia la materia oscura.

In cosmologia, la materia oscura è un agglomerato di particelle ancora sconosciute, questa a differenza della materia conosciuta, non emette radiazioni elettromagnetiche, ma può essere rilevata solamente attraverso i suoi effetti gravitazionali.

Un passo avanti per la scienza, un passo avanti per la comprensione dell’Universo

Ritornando a questo nuovo ed immenso risultato della scienza, per comprenderlo al meglio, bisogna specificare che all’interno di ogni galassia è possibile trovare uno o persino due buchi neri supermassivi.

In grado di inghiottire letteralmente qualsiasi tipo di materiale si trovi presso le sue vicinanze.

L’esperimento in questione è stato condotto dagli scienziati dell’Università di Tokyo.

Questi ultimi, in seguito ai loro studi a riguardo,

hanno teorizzato che gli “aloni di materia oscura” che si trovano intorno a questo tipo di galassie, potrebbero servire per trasportare il materiale verso il buco nero, in questo caso parliamo di una quasar (nucleo galattico attivo molto luminoso).

Funzionano quindi un po’ come veicoli di trasporto destinati ad alimentare il buco.

Per comprenderci, tale studio è stato condotto sugli aloni di materia presenti intorno ai quasar più recenti.

In base ai risultati raccolti la massa degli aloni analizzati appare costante e di ben 10 trilioni di volte più grande rispetto alla massa del nostro Sole.

Si tratta di un risultato assolutamente importante, non solo perché si tratta del primo del suo genere, ma perché rappresenta per la scienza un altro passo in avanti verso la scoperta dell’Universo primordiale.

Ma quanto ancora ci resta da scoprire ? Il nostro Universo è semplicemente affascinante.