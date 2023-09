Le novità sul fronte commerciale di quest’estate oramai trascorsa hanno interessato tutti gli operatori. Oltre alle nuove ricaricabili, i principali provider hanno messo in atto anche una serie di rimodulazioni per i vecchi abbonati. Anche TIM, così come gli altri provider, ha deciso di aumentare i prezzi per alcuni suoi clienti.

TIM, le nuove rimodulazioni che gli utenti trovano a settembre

Con una continuità rispetto al recente passato, anche nell’ultima circostanza TIM ha deciso di aumentare i prezzi per le sue ricaricabili winback, le offerte legate alla portabilità del numero da altro operatore in TIM.

A partire dallo scorso 28 agosto, tanti abbonati di TIM sono stati invitati a pagare un costo extra mensile di 2,99 euro in più rispetto ai precedenti prezzi della ricaricabile. Tutti gli interessati da questa tornata di rimodulazioni sono stati ovviamente avvisati per tempo dal provider attraverso degli SMS informativi.

Per assicurare massima trasparenza a tutti i suoi abbonati, TIM in occasione di questa tornata di rimodulazioni ha previsto anche delle compensazioni per gli abbonati. Coloro che sono interessati dagli aumenti potranno scegliere se attivare 50 Giga per la navigazione internet in aggiunta alla quota già prevista con il pacchetto attuale della ricaricabile. In alternativa, gli abbonati potranno optare per il 5G a costo zero o per aggiungere minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili.

Sempre in linea di continuità rispetto al passato, tutti gli abbonati che sono stati interessati da quesi ultimi aumenti unilaterali sui costi potranno anche effettuare la disdetta del proprio piano senza alcuna penale.