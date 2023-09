Amazon ha oggi annunciato un nuovo Prime Day, o più precisamente chiamato la “Festa delle offerte Prime”, una variante autunnale dell’amatissima 48 ore di sconti estiva, che coinvolgerà milioni di prodotti con prezzi fortemente più bassi del normale per poco tempo.

Inizierà ufficialmente alle 00:00 del 10 ottobre, per terminare alle 23:59 dell’11 ottobre, un evento di 48 ore con tantissime offerte a cui potranno accedere solamente i clienti con un abbonamento Amazon Prime attivo. “L’evento nasce per offrire ai clienti Prime”, afferma Jamil Ghani, vicepresidente di Amazon Prime, “la possibilità di risparmiare in anticipo sullo shopping natalizio, andando così ad acquistare i prodotti più desiderati”.

Amazon Prime Day ufficiale, ecco le nuove date di Ottobre

A partire da oggi sono già iniziati tantissimi sconti interessanti, con i dispositivi Amazon in offerta, sarà possibile acquistare varie combo a prezzi economici, come Echo Pop + Meross Smart Plus a 22,99 euro, la blink outdoor + blink mini pan-tilt a 60 euro e tanti altri ancora, oppure attivare un abbonamento ad Amazon Music Unlimited a costo zero per i primi 4 mesi di utilizzo, per finire con sconti mirati anche del 30% sui principali marchi di moda, come Calvin Klein, Puma o Tommy Hilfiger.

L’unico modo per non perdere gli sconti è iscriversi ad un canale Telegram dedicato, così da essere sempre i primi ad averli direttamente sul vostro smartphone, premendo qui sarete sicuri di avere gratis ogni giorno i codici ed i coupon, con tante offerte Amazon in anteprima. Per tutto il resto l’appuntamento è fissato all’11 Ottobre, il giorno dell’inizio dell’evento tanto atteso.