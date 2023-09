La nuova promozione di WindTre è una delle migliori che troverete negli store e online. L’operatore telefonico ha infatti allargato il suo portafogli di offerte inserendo una promo apposita per permettere agli utenti di avere un nuovissimo smartphone e altri vantaggi ad un prezzo super economico.

Se state, quindi, pensando di cambiare sia cellulare che promozione, questo è il momento giusto. Con WindTre avrete ottime prestazioni e una copertura incredibile su tutto il territorio italiano. L’operatore infatti copre il 95,9% del Paese, offrendo un’ottima velocità di navigazione e servizi impeccabili. Inoltre, per qualsiasi problema avrete a disposizione il servizio clienti che vi aiuterà in caso di difficoltà.

L’offerta WindTre Giga, Cellulare nuovo e 5G

La promozione fantastica di cui vi parliamo e la Full 5G. Ma cosa la rende così speciale?

Innanzitutto, avrete a disposizione i 200 giga alla velocità 5G Priority Pass dandovi la possibilità di navigare tutto il tempo che vorrete e soprattutto ad una velocità pazzesca. Avrete poi chiamate senza limiti verso tutti i numeri, sia fissi che mobili, 200 messaggi e 50 minuti per effettuare telefonate verso i vostri conoscenti all’estero.

In caso di qualsiasi problema, il call center WindTre sarà a vostra disposizione senza alcun tempo di attesa. Nell’offerta è poi incluso lo smartphone Honor 70 Lite 5G. Tutti questi meravigliosi vantaggi ad un costo minuscolo: soli 14,99 € al mese. Se poi l’Honor 70 non dovesse fare per voi, potrete scegliere tra:

Un Oppo A78 5G alla stessa cifra;

Galaxy A34 5G aggiungendo alla tariffa 5,99€ mensili.

Attenzione: la promozione è valida solo con il metodo di pagamento Easy Pay; quindi, se non lo possedete dovrete attivarlo. Se invece cercate altre offerte vantaggiose dell’operatore vi basterà recarvi sul suo sito ufficiale.