Il mese di Ottobre, il primo dal sapore veramente autunnale (almeno speriamo), concilia la scelta degli utenti di rinchiudersi all’interno delle proprie abitazione, con una coperta sulle gambe a guardare le proprie serie TV preferite su Netflix. La stessa azienda ne è consapevole, e per questo motivo ha pensato di mettere a disposizione titoli davvero molto interessanti.

Il primo fra tutti è sicuramente Lupin, giunto alla terza stagione, vedrà ufficialmente Omar Sy fare i conti con un pericolo diretto alla propria persona, il figlio verrà rapito e dovrà a sua volta fare un furto per riuscire a liberarlo, sottostando al ricatto che nessuno vorrebbe mai dover sentire. Al secondo posto della speciale classifica non possiamo che annoverare Elite, giunto alla settima stagione, serie di successo assoluto che punta nuovamente su una delle famiglie più famose al mondo nel jet set a cui tanti di noi vorrebbero appartenere.

Netflix, un mese incredibile vi attende ad Ottobre

Sempre parlando di serie TV, molto interessante è La Caduta della casa degli Usher, realizzato da Mike Flanagan, si tratta di una serie horror apertamente ispirata alle opere di Edgar Allan poe, nella quale due spietati fratelli hanno fatto fortuna mettendo in piedi un vero impero, presto però distrutto da una donna misteriosa che in poco tempo uccide come mosche i loro figli.

Questo e davvero molto altro ancora vi attende nelle prossime settimane su netflix, se non avete ancora attivato il vostro abbonamento, è forse arrivato il momento di farlo.