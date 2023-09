WindTre è un operatore telefonico sempre in grado di catturare l’attenzione dei consumatori con un rapporto qualità/prezzo decisamente coinvolgente, pronto a far sognare anche coloro che stavano solamente aspettando il momento giusto per abbandonare il proprio operatore telefonico di riferimento.

Il risparmio da WindTre ha indubbiamente raggiunto livelli quasi mai visti prima con la Start 5G Summer con Easy Pay, una promozione che può essere attivata da chiunque in Italia, senza vincoli di provenienza. La richiesta può essere presentata in negozio, previo pagamento di un contributo di 9,99 euro, oppure tramite il sito ufficiale, ma in questo caso il costo iniziale è completamente azzerato. In entrambi i casi è presente un vincolo contrattuale di durata, in particolare non è possibile abbandonare WindTre per i primi 24 mesi, in caso contrario si pagherà una penale di 2,08 euro al mese per i restanti mesi in cui non si è rimasti clienti.

Approfittate delle offerte Amazon con i codici sconto gratis che avrete solamente sul nostro canale Telegram ufficiale.

WindTre, tutte le offerte sono imperdibili

Se volete spendere poco con il vostro smartphone, allora dovete fare affidamento su WindTre, la variante della Start 5G Summer con Easy Pay richiede il pagamento di un contributo fisso di 12,99 euro al mese, da versare con il conto corrente bancario o la carta di credito ricaricabile. Molti sono i contenuti effettivamente inclusi, parliamo giustappunto di 200 SMS, di minuti illimitati verso tutti, ed anche di 100 giga di traffico dati alla velocità del 5G.

Da notare che solamente 11,9 giga di questi sono utilizzabili in UE, sarà possibile inoltre aggiungere servizi extra, come Assistenza Facile (a 4,99 euro), Più sicuri mobile (a 0,99 euro), oppure anche GoPlay a 3,99 euro.