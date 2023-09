Whatsapp ha di certo cambiato il mondo della messaggistica, creando un nuovo universo ricco di funzioni, creatività e soprattutto immediatezza. È divenuta l’applicazione preferita per comunicare con persone vicine e lontane, sia per questioni personali che lavorative.

Gli sviluppatori lavorano costantemente al suo miglioramento, creando continui aggiornamenti, tuttavia ci sono alcuni segreti nascosti che se svelati potrebbero esservi molto utili. Un esempio concreto è la possibilità di leggere i messaggi senza che gli altri utenti lo vengano a sapere, cosa che può dimostrarsi molto utile in alcune circostanze.

Come leggere di nascosto i messaggi Whatsapp

Può capitare di avere certe volte l’esigenza di leggere i messaggi nei gruppi senza che gli altri membri se ne accorgano. Magari quando si è in una chat in cui si parla di fare una riunione di ex alunni a cui non si vuole partecipare, un messaggio nel gruppo familiare che si vorrebbe ignorare, ma dove la curiosità vince e vorreste comunque sapere cosa viene scritto senza farvi scoprire. Questo piccolo trucco vi aiuterà a rimanere informati di ciò che accade senza dare nell’occhio.

La funzione di Whatsapp è più semplice e a portata di mano di quanto crediate. Per poter leggere i messaggi che una persona ci ha inviato, senza però che questa venga a sapere che li abbiate visualizzati, vi basterà scrivere il suo nome e andare in basso alla pagina dove appariranno tutti i messaggi ricevuti.

Se invece è il caso dei messaggi nei gruppi, dovrete andare nelle informazioni di quest’ultimo e premere su esporta chat senza i media. Fatto ciò, vi basterà salvare la chat come un file e poi aprirlo. In quel momento vi appariranno tutti i testi e voi potrete leggerli senza che vi accusino con il solito “ho visto che hai visualizzato”.

Due metodi molto efficaci e soprattutto rapidi che forse vi svolteranno la giornata.