NVIDIA, scopri quanti chilogrammi di gpu nvidia sono stati venduti in soli tre mesi

NVIDIA, leader mondiale nella produzione di GPU, sta vivendo un periodo di grande successo, in particolare nel settore delle GPU per l’Intelligenza Artificiale (IA). Nonostante la crescente domanda, la società ha dimostrato una capacità notevole nel soddisfare le esigenze del mercato. Una recente ricerca di Omdia ha rivelato che, nel solo secondo trimestre del 2023, il marchio ha venduto ben 900 tonnellate di GPU H100, una delle sue principali schede video dedicate all’IA.

NVIDIA: i dettagli sulle GPU

Questo dato è particolarmente impressionante se si considera che ogni GPU H100 pesa circa 3 chilogrammi. Facendo una semplice matematica, ciò significa che NVIDIA ha venduto circa 300.000 unità di GPU H100 in soli tre mesi. E questo conteggio riguarda solo le GPU H100, escludendo altre varianti come le H800, A100 e A800, che, sebbene meno popolari delle H100, giocano comunque un ruolo fondamentale nell’offerta di NVIDIA.

La domanda di GPU per l’IA è cresciuta a ritmi vertiginosi, e NVIDIA è stata in grado di rispondere in modo efficace grazie alla sua avanzata tecnologia e alla sua capacità di innovazione. Le GPU per l’IA sono essenziali per molte applicazioni moderne, dalla ricerca scientifica all’analisi dei dati, e la loro importanza continuerà a crescere nei prossimi anni.

Tuttavia, determinare il numero esatto di GPU vendute non è un compito semplice. Mentre NVIDIA ha confermato vendite di hardware per datacenter per un valore di 10,3 miliardi di dollari, la variazione dei prezzi delle GPU e le diverse partnership stabilite con le aziende rendono difficile calcolare con precisione il numero di unità vendute. Alcune aziende, ad esempio, potrebbero acquistare solo la PCIe Card della GPU, che pesa solo 1,2 kg, anziché i 3 kg della GPU completa. Ciò potrebbe suggerire che il numero effettivo di GPU vendute potrebbe essere ancora maggiore di quanto riportato.

Guardando al futuro, nonostante le promesse di NVIDIA di aumentare la produzione di GPU per l’IA, le sue linee produttive sono già al massimo della capacità. Pertanto, ulteriori incrementi nella produzione non sono previsti prima del 2024. Tuttavia, si stima che NVIDIA venderà un totale di 3.600 tonnellate di GPU per l’IA entro la fine dell’anno, equivalenti a circa 1,2 milioni di unità in un anno.

Questi dati riflettono l’importanza crescente dell’IA in vari settori e la posizione dominante di NVIDIA in questo mercato in rapida evoluzione. Con una combinazione di innovazione tecnologica e strategie di mercato efficaci, NVIDIA è destinata a rimanere un elemento chiave nel futuro dell’IA.