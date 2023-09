La Apple negli ultimi anni ha lavorato sempre più per creare dei sistemi che permettessero agli utenti di ritrovare il proprio iPhone nel caso questo venisse smarrito. Il primo è la copertura AppleCare+ ideata voi contro i furti e gli smarrimenti degli smartphone; l’altro sistema invece è la Modalità Smarrito.

Quest’ultima mi permette di bloccare il vostro telefono in modo da renderlo inutilizzabile. Come funziona esattamente? Le linee guida Apple mostrano che tale in modalità permette di bloccare l’iPhone tramite il Trova Dispositivi di iCloud.com. Quest’ultima è disponibile per tutti i dispositivi connessi al proprio account Apple; quindi, non funzionano soltanto per lo smartphone, ma anche su altri device come Apple Watch, Mac e iPad.

Cosa fare esattamente per attivare la modalità smarrito per l’iPhone

Per prima cosa dovrete fare il login su iCloud.com. Dopodiché dovrete andare nell’app Trova dispositivi e selezionare ciò che intendete porre nella Modalità smarrito. Una volta fatto questo, vi si aprirà un altro menù dove dovrete confermare la vostra scelta. Prima però di attivare questa funzione vi verrà richiesto di inserire il codice numerico appartenente al vostro iPhone o altro device. Nel caso in cui non ne aveste uno dovrete crearlo. Dovrete poi anche inserire i vostri dati contatto, come il numero di telefono o l’indirizzo e-mail, in modo tale che se il dispositivo dovesse essere recuperato da qualcuno, avrebbe la possibilità di ricontattarvi.

La Modalità smarrito, quindi, arresta il cellulare per evitare che i malintenzionati entrino in possesso dei vostri dati sensibili. Oltre a renderlo inutilizzabile, attraverso un codice che solo voi conoscete, blocca anche le notifiche. Tutte le vostre informazioni verranno così protette. Tuttavia, il device potrà ricevere ancora telefonate nel caso vorreste provare a rintracciare il vostro iPhone effettuando una chiamata.

Infine, cosa importantissima, questo blocca anche i pagamenti della carta di credito registrata sul dispositivo ed Apple Pay, mostrando anche dove sia il vostro smartphone in tempo reale. Una funzione molto utile soprattutto quando avete appena speso una cifra considerevole per acquistare il nuovissimo modello appena annunciato di iPhone 15.