Ecoflow Power Stream, i pro e i contro del fotovoltaico da balcone

EcoFlow ha sviluppato un inverter ibrido che combina le sue PowerStation con un sistema fotovoltaico da balcone. L’idea è di utilizzare l’energia in eccesso prodotta dai pannelli solari quando non sono in funzione. Questi sistemi fotovoltaici sono diventati popolari negli ultimi anni perché sono semplici, non richiedono autorizzazioni speciali e sono relativamente economici. Tuttavia, l’energia prodotta e non utilizzata viene immessa nella rete senza alcun guadagno per l’utente.

Ecoflow Power Stream: quanto si risparmia con un sistema del genere

Ecco perché alcune aziende stanno cercando di rendere questi sistemi simili ai tradizionali impianti fotovoltaici, aggiungendo una batteria di accumulo. Questa può immagazzinare l’energia in eccesso e rilasciarla quando i pannelli non producono, come la sera. EcoFlow ha introdotto una di queste soluzioni, basata sul microinverter ibrido Powerstream. Questo può collegarsi alla rete domestica, a una PowerStation EcoFlow e a due serie di pannelli con una capacità massima di 800 Watt.

L’installazione è semplice e il prodotto è di alta qualità. EcoFlow ha fornito quattro pannelli flessibili da 100 watt ciascuno, collegati in due serie e montati su un capanno da giardino. Essi possono produrre energia sufficiente per alimentare apparecchi come frigoriferi e luci notturne. Tuttavia, la vera domanda è: quanto si risparmia con un sistema del genere? Funziona, ma non è estremamente efficiente. Con i quattro pannelli flessibili forniti da EcoFlow, si può raggiungere al massimo una produzione di 270 Watt. L’idea di base del sistema è solida, ma l’accumulo effettivo è limitato.

Per quanto riguarda i costi, l’inverter ibrido costa 369 euro, mentre i pannelli fissi (2 x 400 Watt) costano 580 euro. Poi c’è la batteria, che aumenta ulteriormente il prezzo. L’ammortamento dell’investimento potrebbe richiedere più di 10 anni, a meno che il prezzo dell’energia non aumenti significativamente.

A grandi linee, possiamo dire che questo sistema conviene solo in certi casi. Ad esempio, per chi ha già intenzione di acquistare una PowerStation per altri scopi, o per chi desidera un piccolo impianto che copra solo le esigenze di base. Per chi cerca un ritorno sull’investimento a breve termine, potrebbero esserci opzioni migliori sul mercato.