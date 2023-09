Un fulmine a ciel sereno ha squarciato la tranquillità degli utenti che da sempre hanno acquistato un brand in particolare, infatti è notizia di qualche giorno fa l’elevato SAR emesso dall’Apple iPhone 12, divenuto in poco tempo il più elevato tra i modelli attualmente in circolazione. Capiamo meglio la situazione e cosa stia succedendo.

Da anni ormai sappiamo che gli smartphone emettono radiazioni elettromagnetiche potenzialmente cancerogene per l’organismo umano, tutti i produttori hanno lavorato duramente per limitarle al massimo, e le stesse autorità hanno imposto dei limiti ai modelli in commercio: l’Unione Europea ha infatti obbligato un valore massimo di 2 W/kg. Questi è il SAR, acronimo di tasso di assorbimento specifico, un indicatore che specifica quante radiazioni vengono assorbite dal corpo umano in 30 minuti di esposizione.

Radiazioni smartphone, ecco il modello da evitare

Periodicamente vengono svolte delle ricerche per verificare quali siano gli smartphone con il SAR più elevato, e da una recente analisi del Governo Francese, è emerso che l’Apple iPhone 12 avrebbe un SAR di 1,74 W/kg, ben superiore allo 0,99 W/kg dichiarato dalla stessa azienda. Una notizia bomba che ha letteralmente generato sconforto nei tantissimi amanti dei prodotti della mela, in poco tempo è divenuto uno dei più “pericolosi” in circolazione, senza che nessuno potesse immaginarlo.

La risposta dell’azienda non si è fatta attendere, infatti ha recentemente comunicato che rilascerà un aggiornamento software pronto a limitare le radiazioni elettromagnetiche emesse dallo smartphone. Riuscirà a rientrare entro certi limiti?