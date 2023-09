Monete preziose, con 2 euro puoi comprarti una casa di lusso

Nel mondo del collezionismo, la ricerca di monete rare e preziose è una costante. Tra le monete più ricercate ci sono alcune monete commemorative da 2 euro che possono raggiungere valori sorprendenti. Ad esempio, una moneta commemorativa da 2 euro emessa dal Principato di Monaco nel 2007 ha un valore che supera i 2000 euro. Questa valuta è stata coniata per commemorare i 25 anni dalla scomparsa della Principessa Grace Kelly, tragicamente scomparsa in un incidente stradale nel 1982.

Monete preziose: le valute da tenere sott’occhio

Il valore di una moneta non è determinato solo dalla sua rarità, ma anche dallo stato di conservazione. Una moneta in perfette condizioni, nota come “fior di conio“, avrà un valore superiore rispetto a una moneta con segni di usura. Inoltre, gli errori di conio possono aumentare significativamente il valore di una moneta.

Un altro esemplare di grande interesse per i collezionisti è una moneta da 2 euro emessa sempre dal Principato di Monaco nel 2015, per commemorare gli 800 anni dalla costruzione del primo castello sulla rocca di Monaco. Di questa moneta sono state emesse solo diecimila unità, e oggi ha un valore di circa 1500 euro.

La Città del Vaticano ha anch’essa emesso monete commemorative di grande valore. Nel 2005, in occasione della ventesima Giornata Mondiale della Gioventù, è stata coniata una moneta da 2 euro di cui sono stati prodotti centomila esemplari. Questa valuta può raggiungere un valore di 300 euro sul mercato.

San Marino, nel frattempo, ha emesso una moneta da 2 euro diciotto anni fa in onore del numismatico Bartolomeo Borghesi. Con una tiratura di 110.000 pezzi, questa moneta può valere fino a 200 euro.

Un altro esempio interessante riguarda una moneta da 2 euro celebrativa coniata per il 200° anniversario dell’Arma dei Carabinieri. Inizialmente venduta a 12 euro, oggi alcuni esemplari sono all’asta su vari siti di e-commerce a prezzi che superano il centinaio di euro.

Questi esempi dimostrano come il collezionismo di monete possa essere non solo una passione, ma anche un investimento. Molte persone potrebbero avere in casa monete di grande valore senza nemmeno saperlo. Pertanto, è sempre una buona idea controllare le proprie collezioni e informarsi sul valore attuale delle monete che si possiedono.