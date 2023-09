L’ibrido cane-volpe esiste ed è stato scoperto in Brasile.

Si tratta di una scoperta davvero clamorosa, che ha interessato numerosi scienziati del mondo.

In quanto si tratta di un vero e proprio esperimento genetico che la natura ha realizzato praticamente da sé, senza l’ausilio forzato ed eticamente sbagliato dell’uomo.

E il cucciolo che è risultato da questa unione è davvero stupendo.

Ma iniziamo per gradi.

L’ibrido cane-volpe, una delle più meravigliose creazioni della natura

La scoperta dell’ibrido risale al 2021.

In quell’ occasione, l’animale, ovvero una cucciola di volpe, è stato coinvolto in un incidente e per questa ragione condotto successivamente all’Ospedale veterinario dell’Universidade Federal do Rio Grande do Sul, in Brasile.

Una volta in clinica però, la cucciola ha confuso i dottori.

In principio si pensava si trattasse di un esemplare di Lycalopex Gymnocercus, o più facilmente “Volpe della Pampa”.

Tuttavia alcune sue caratteristiche non rispettavano al 100% le fattezze dell’omonimo animale.

Per questa ragione i dottori hanno deciso di effettuare degli approfondimenti genetici.

Infatti, verificando il DNA della cucciola, si è scoperto che questo conteneva 76 cromosomi.

Una cosa davvero strana, considerato che il DNA della Volpe della Pampa ne presenta 74, mentre i cani domestici ne hanno 78.

Insomma, non si era mai vista, prima di quel momento, una specie animale con quel determinato patrimonio genetico.

Così la volpe è stata classificata ufficialmente come il primo ibrido cane-volpe, esistente o comunque scoperto al mondo.

Si è proceduto così a studiare il comportamento dell’animale.

In principio, sembrava essere molto timido e distaccato, cercava infatti di mantenersi a distanza dalle persone.

Tuttavia nel tempo, essendo stata sottoposta a varie cure all’interno dell’ospedale sembrava essersi abituata a loro e a sentirsi più sicura ed amichevole.

Una storia davvero pazzesca, ma che purtroppo non ha un lieto fine.

La cucciola è venuta a mancare proprio quest’anno per ragioni ancora sconosciute, tuttavia la storia ha comunque la sua grande rilevanza.

La consapevolezza della magia della natura e di quanto possa essere meravigliosa.

Per questo è necessario prendersene sempre cura.