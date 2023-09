I fan di tutto il mondo stavano aspettando con ansia questo momento e ora è finalmente arrivato. Nel corso delle ultime ore, infatti, il colosso dello streaming Netflix ha annunciato ufficialmente l’arrivo della seconda stagione di One Piece, la serie tv ispirata al noto manga targato Eiichiro Oda.

One Piece, ci siamo: Netflix conferma l’arrivo ufficiale della seconda stagione

A sole due settimane dal suo debutto ufficiale sulla piattaforma, la serie tv One Piece ha ottenuto il rinnovo ufficiale alla seconda stagione. Lo ha da poco annunciato la stessa Netflix tramite un video ufficiale. Nel video in questione, come è possibile vedere, è presente lo stesso ideatore del manga Eiichiro Oda.

Proprio quest’ultimo ha deliziato gli utenti annunciando dunque l’arrivo della nuova stagione. “Le avventure di Inaki e della ciurma di Cappello di Paglia continueranno”. Questo e molto altro ha detto l’ideatore del manga. Oda ha inoltre dichiarato che ovviamente ci vorrà ancora del tempo affinché tutto possa essere pronto.

Lo stesso Oda ha infatti supervisionato la realizzazione del live action ispirato al suo manga, in modo da non deludere le aspettative degli utenti. Stando ai numeri ottenuti, non ci sono dubbi che gli utenti ed i fan di tutto il mondo abbiano apprezzato il mondo del live action di One Piece. Netflix, assieme a Oda, è infatti riuscito a creare un ottimo prodotto, che possa piacere non solo ai fan storici del manga e dell’anime, ma che possa piacere anche a chi lo guarda per la prima volta.

Nel corso dei prossimi mesi, comunque, arriveranno sicuramente tante altre informazioni interessanti riguardanti le vicende che vedremo nel corso della seconda stagione.