Gli anelli smart sono ancora poco conosciuti ma esistono già diversi modelli in commercio che hanno lo scopo di misurare i parametri vitali degli utenti proprio come gli smartwatch tanto in voga tra gli utenti.

OURA è al momento il dispositivo più noto ma presto Samsung potrebbe rilasciare un anello smart davvero innovativo. Le voci sulla realizzazione di un presunto Galaxy Ring di Samsung circolano da anni e negli ultimi giorni sono emerse le prime conferme sulla sua esistenza.

Un aggiornamento dell’app Galaxy Wearable ha, infatti, confermato l’esistenza di un anello smart suggerendo che sarà disponibile entro la fine del 2024.

Samsung Galaxy Ring: l’anello smart arriverà il prossimo anno!

Avevamo già sentito parlare di un ipotetico anello smart sul quale Samsung sarebbe stata a lavoro grazie all’emergere di indiscrezioni e brevetti che testimoniavano l’impegno nei confronti della sua realizzazione, adesso tutto assume maggiore credibilità. Il nome del dispositivo, così come la sua esistenza, è stato confermato da un aggiornamento dell’app Galaxy Wearable che, oltre a indicare “Galaxy Ring” come nome ufficiale scelto dal colosso per il suo primo anello intelligente, suggerisce che il lancio avverrà entro il 2024.

Diverse fonti ritengono, inoltre, che il debutto del dispositivo non sia così lontano come potrebbe apparire. Samsung inaugurerà il nuovo anno con un evento Galaxy Unpacked dedicato ai suoi Galaxy S24 e in questa occasione potrebbe arrivare anche l’inaspettato Galaxy Ring.

La realizzazione di un anello smart da parte di Samsung potrebbe suscitare la curiosità dei suoi rivali, i quali potrebbero impegnarsi ulteriormente nella creazione di dispositivi simili così da rendere questi indossabili equiparabili agli smartwatch.