Galaxy Unpacked è il nome che Samsung, la nota azienda tecnologica coreana, ha dato a due importanti eventi che il colosso organizza durante l’anno.

Durante questi eventi, l’azienda mira a comunicare e lanciare i suoi nuovi dispositivi mobili, tra cui smartphone, smartwatch, dispositivi audio, tablet e molto altro ancora.

A tal proposito, in occasione del Galaxy Unpacked, che si terrà tra i mesi di Gennaio o Febbraio (ancora non è certo) 2024, Samsung ha annunciato che il vero protagonista dell’evento sarà il nuovissimo Galaxy Ring.

Insieme al nuovo dispositivo saranno presentati anche i nuovi modelli Samsung Galaxy S24 che, tuttavia, rispetto al primo, assumeranno però una posizione secondaria.

Ma cos’è un Galaxy Ring e perché il suo debutto è così tanto importante ?

Galaxy Ring: tutto ciò che sappiamo a riguardo

Con il Galaxy Ring, Samsung mira ad introdurre il primissimo anello smart.

Ovvero un dispositivo, piccolo ed intelligente, in grado di svolgere esattamente le stesse funzioni di uno smartwatch.

Contribuendo a fornire, inoltre, altre informazioni importanti, come la misurazione dei dati biometrici dell’utente e un costante controllo dell’attività cardiaca.

Si tratta di una tecnologia completamente inedita che Samsung sembra voler destinare ad un pubblico di massa.

Il dispositivo infatti, risulta essere molto semplice ed intuitivo da utilizzare.

L’anello sarà, presumibilmente, privo di schermo e sarà possibile collegarlo al proprio smartphone tramite Bluetooth.

Infatti, una volta instaurato il collegamento, sul display del cellulare appariranno tutte le informazioni circa i dati biometrici dell’utente, raccolti durante la giornata.

Ancora non si sa molto su quale sarà il prezzo di lancio del device, tuttavia considerato l’intento dell’azienda di fare dell’anello un prodotto di massa, pensiamo che esso avrà un costo accessibile a chiunque.

Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per poter ottenere informazioni più dettagliate a riguardo.