Con il lancio della famiglia iPhone 15, Apple ha effettuato un cambiamento tecnico molto importante. I nuovi device dell’azienda di Cupertino abbandonano il connettore Lightning per passare alla porta USB Type-C.

La notizia è stata ampiamente anticipata in quanto Apple doveva adeguarsi alle normative dell’Unione Europea. Tuttavia, gli analisti credevano che la transizione non sarebbe stata indolore per gli utenti.

Infatti, le indiscrezioni indicavano che l’azienda della mela avrebbe limitato la porta USB Type-C quando utilizzata con dispositivi non originali. Il brand certifica tutti i device di terze parti e questi sono facilmente riconoscibili in quanto presentano il logo Made for iPhone (MFI).

Apple ha finalmente introdotto la porta USB Type-C sulla famiglia iPhone 15, scopriamo i segreti di questa tecnologia

Gli analisti credevano che, utilizzando accessori non conformi la velocità di ricarica o di trasferimento dati sarebbe stata limitata. Con gli iPhone 15 finalmente annunciati, possiamo avere maggiori dettagli sulla porta USB e sul suo funzionamento.

Stando a quanto rilevato dal team di Arstechnica, Apple non ha introdotto limitazioni sulla porta USB-C. Le porte USB-C sono di tipologia standard e funzionano perfettamente con tutti i cavi, caricabatterie e accessori. Gli standard supportati sono USB 3 e USB-PD (Power Delivery) ossia quelli maggiormente diffusi e utilizzati sul mercato.

Per aver maggiori dettagli bisognerà attendere i primi test che si potranno effettuare solo dopo che gli iPhone 15 verranno spediti. Tuttavia, bisognerà attendere ancora qualche settimana considerando che Apple sta riscontrando importanti ritardi nelle spedizioni.