Fastweb è sicuramente uno degli operatori telefonici più in voga del momento in Italia. Attualmente conta circa 3,16 milioni di clienti, il 2% in più rispetto all’anno precedente.

In realtà questa non è una tendenza solo di Fastweb ma di tutti gli operatori telefonici affini a questo, ovvero gli operatori telefonici virtuali.

Cosa sono gli operatori telefonici e perché conviene stipulare dei contratti con essi? I virtuali o MVNO sono degli operatori che a differenza dei più conosciuti TIM, Vodafone e WindTre, non hanno delle reti private ma sottoscrivono degli accordi con quest’ultimi per affittare la loro copertura di rete.

In questo modo, grazie al risparmio delle grosse spese di gestione, sono in grado di offrire ai propri clienti un ventaglio di promozioni telefoniche ampio e soprattutto super vantaggioso.

Fastweb, quali sono le offerte migliori dell’operatore?

Come esempio prenderemo proprio Fastweb ed elencheremo tutte le migliori offerte previste dell’operatore virtuale.