La famiglia iPgone 15 è stata appena presentata da Apple in occasione dell’evento Wonderlust tenutosi il 23 settembre 2023. Durante il keynote, l’azienda di Cupertino ha aperto i pre-ordini per i propri device ma ha confermato che le spedizioni inizieranno in seguito.

Per avere il proprio iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max bisognerà attendere il 22 settembre. Questa è la data indicata da Apple per l’inizio delle spedizioni a livello globale. Tuttavia, questa data potrebbe subire alcuni slittamenti per gli utenti che vogliono acquistare uno dei quattro device.

L’alta domanda dei nuovi flagship di Apple ha causato ritardi nelle spedizioni degli ordini. Infatti, l’azienda ha registrato un volume di per-ordini molto elevato, ben al di sopra delle aspettative.

Apple sta faticando a soddisfare la domanda di iPhone 15, i tempi di attesa per rivere il proprio device aumentano a dismisura

Apple iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max deliveries are quickly slipping into October in the US and China, suggesting strong initial demand: https://t.co/wek2gx7Lmf — Mark Gurman (@markgurman) September 15, 2023

Ne consegue che gli utenti potrebbero non ricevere il proprio dispositivo nella data precedentemente indicata da Apple. Alcuni utenti hanno già subito un importante slittamento della consegna con l’arrivo previsto a metà novembre.

In particolare, il device più gettonato sul sito web di Apple sembra essere proprio l’iPhone 15 Pro Max. Il ritardo nelle tempistiche di consegna varia da nazione a nazione, ma in media, secondo le stime di Mark Gurman, bisognerà attendere tra le 7 e le 8 settimane per ricevere il proprio ordine.

Queste tempistiche dilatate riguadano sia le consegne a domicilio che il ritiro in negozio. Anche gli altri modelli come iPhone 15, 15 Plus e 15 Pro stanno subendo ritardi anche se più contenuti. In questi casi si parla di due settimane di attesa.