Grand Theft Auto V si appresta a celebrare i 10 anni dal lancio. Per festeggiare al meglio questo traguardo, Rockstar Games ha dato il via ad una serie di festeggiamenti dedicato alla propria community direttamente su GTA Online.

Il titolo multiplayer si è evoluto nel corso di questi anni arrivando ad includere nuove funzionalità e attività. Il numero di utenti attivi è cresciuto con il passare del tempo e la software house vuole ringraziare tutti i giocatori.

Al fine di confermare la forte sinergia tra GTA V e GTA Online, Rockstar Games porterà tre costumi ispirati ai protagonisti del gioco. Nel titolo multiplayer sarà possibile vestirsi come Michael, Franklin e Trevor.

Rockstar Games vuole festeggiare i 10 anni di Grand Theft Auto V con ricompense esclusive per i giocatori di GTA Online

Tutti i giocatori di GTA Online potranno ottenere i costumi in maniera totalmente gratuita. Basterà accedere al titolo entro il 27 settembre per sbloccare i costumi The Retired Criminal, The Homie e The Groupie.

Inoltre, ci saranno tante skin per le armi come la Employee of the Month per il Micro SMG, Suede Bucks per il Carbine Rifle e Uncle T per il RPG Launcher. Ci saranno anche tante novità di gameplay e bonus tra cui il rifornimento completo di Snack, Munizioni e Armature.

Gli amanti della velocità potranno divertirsi a correre per le strade di Los Santos a bordo della Bravado Hotring Hellfire. Questa nuova vettura sarà disponibile per l’acquisto con la moneta di gioco presso Southern San Andreas ma gli abbonati GTA+ possono ottenerla gratuitamente fino al 11 ottobre.

A tutti questi omaggi, si affiancano anche bonus sulle ricompense e sui punti reputazione all’interno delle modalità classiche. Partecipando alle missioni di Lamar e ai Contratti di Trevor, i giocatori otterranno GTA$ e RP quadruplicati.

Le missioni della serie The Data Leaks permetteranno di portare a casa GTA$ e RP doppi così come nelle missioni di vendita dell’Hangar. Inoltre, l’Agenzia è scontata del 50% così come tutti gli Aggiornamenti e le Modifiche. Non resta che accedere a GTA Online e divertirsi con tutte le novità proposta da Rockstar Games per festeggiare questi 10 anni.