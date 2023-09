Apple ha dovuto bloccare le vendite di iPhone 12 in Francia. Il motivo non è legato al recente lancio della famiglia iPhone 15 ma a problematiche ben più serie sulla salute degli utenti. Infatti, la National Frequency Agency (ANFR) della Francia ha riscontrato che gli smartphone dell’azienda di Cupertino superano i valori SAR stabiliti dall’Unione Europea.

Con l’acronimo SAR si intende il Tasso di Assorbimento Specifico che corrisponde alla quantità di radiazioni emesse da un device elettronico e assorbite dal corpo umano. A causa del superamento dei limiti, la Francia ha bloccato completamente le vendite di iPhone 13 nel Paese.

In questo modo, il Governo vuole limitare che gli utenti possano acquistare device potenzialmente pericolosi. Tuttavia, resta la problematica legata ai device già in circolazione e per questo, il governo francese ha chiesto ad Apple di rimediare immediatamente.

La Francia si schiera contro Apple, bloccate le vendite di iPhone 12 a causa dei valori SAR troppo altri che mettono in pericolo gli utenti

L’azienda della mela si sta preparando a rilasciare un nuovo aggiornamento software dedicato. L’update servirà a modificare i parametri di sistema per far rientrare i valori SAR all’interno della soglia consentita per poter far tornare in commercio gli iPhone 12.

Tuttavia, Apple ha risposto immediatamente al governo Francese sottolineando come il device ha ottenuto diverse certificazioni internazionali che attestano il rispetto dei valori SAR entro i limiti normativi.

Tuttavia, la Francia si è mostrata irremovibile. Se Apple non dovesse rispettare le indicazioni, sarebbe costretta ad un richiamo di massa. Inoltre, il Governo si riserva la facoltà di effettuare nuove misurazioni dopo il rilascio dell’update correttivo per valutare l’impatto dell’aggiornamento sulle emissioni.