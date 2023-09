Negli ultimi giorni, WeBetaInfo, ovvero il blog ufficiale dell’omonima piattaforma

Whatsapp, ha informato tutti gli utenti del fatto che, la famosa app di messaggistica

istantanea, stia lavorando al fine di introdurre nuovi ed interessanti aggiornamenti.

Questi ultimi riguarderanno la versione V.2.23.18.3 dell’app, che sarà presto resa

disponibile per il download.

Attualmente, WhatsApp, ha rilasciato solo una versione beta del suddetto

aggiornamento.

Come risaputo, la versione beta, è destinata esclusivamente ad un numero di utenti

selezionato, scelti al fine di valutare al meglio le nuove funzionalità dell’app, prima

del loro rilascio definitivo su Play Store.

Tuttavia, seppur ancora non completamente disponibile, possiamo comunque fornire

alcune informazioni circa la nuova funzione e in che occasione poterla utilizzare.

WhatsApp: una nuova tecnica per inviare media multimediali temporanei

Si tratta di una modifica davvero molto piccola ma che può avere comunque la sua

utilità.

Come già noto, WhatsApp, in seguito ad alcuni aggiornamenti, offre, ai suoi utenti, la

possibilità di inviare messaggi che scompaiono automaticamente dopo un tot di

tempo prestabilito.

Ci riferiamo a quelle situazioni in cui si vuole essere certi che alcuni messaggi, una

volta inviati e letti, non siano più reperibili e visualizzabili in un secondo momento, da

nessuna delle due parti coinvolte nella conversazione.

Per impostare questa funzione basta semplicemente selezionare la voce “messaggi

effimeri” presente nelle impostazioni di WhatsApp, scegliere la durata di tempo entro

cui si desidera che il testo sia visualizzabile ed il gioco è fatto.

Tuttavia, con il nuovo aggiornamento, è adesso possibile inviare anche file

multimediali a scadenza e cancellazione automatica.

In questo caso, non servirà selezionare l’opzione dei messaggi effimeri.

Infatti, se si vogliono inviare media (che siano video o immagini) visualizzabili

solamente una volta, basterà scegliere il file che si intende inviare, selezionare la

piccola icona del numero 1 e cliccare su Invio.

In questo modo, il destinatario del messaggio potrà visualizzare il media in questione

solamente una volta, dopodiché esso scomparirà definitivamente senza lasciare

alcuna traccia, né sul cellulare né sulla chat.

Con la nuova versione di Whatsapp però, questa funzione ha subito una piccola

modifica.

Infatti, per inviare file multimediali a visualizzazione singola basterà tenere premuto il

pulsante di Invio qualche secondo in più.

In questo modo, inviare messaggi temporanei sarà molto più semplice e rapido.

Non sappiamo ancora quando questa modifica sarà ufficialmente resa disponibile a

tutti gli utenti, si raccomanda comunque di controllare che WhatsApp sia sempre

aggiornata all’ultima versione disponibile.