Tim si presenta da anni come uno dei migliori operatori telefonici del mercato

italiano. Esso gode di una copertura totale dell’interno territorio nazionale e di una

navigazion super veloce, grazie alla moderna tecnologia del 5G.

Particolarmente interessante per questo mese di Settembre, è l’ultimissima novità

lanciata dall’operatore che offre la possibilità di accedere a tutti i suoi servizi senza

limiti.

Stiamo parlando di minuti, SMS e giga praticamente illimitati.

La promo è assolutamente perfetta per coloro che non vogliono mai rischiare di

restare senza connessione o giga per navigare su Internet.

Essa è valida per tutti i tipi di clienti, in particolare, i nuovi, avranno la possibilità di

avere il primo mese di fruizione dell’offerta completamente gratuito ed iniziare a

pagare dal secondo in poi.

Stiamo parlando della Tim 5G Power Unlimited.

Tim 5G Power Unlimited, tutti i dettagli e le caratteristiche dell’offerta

Per tutta la potenza del 5G e tutti i giga che vuoi, la promo di Tim Power Uimited fa

sicuramente a caso vostro.

● Chiamate e minuti illimitati verso tutti i numeri sia fissi sia mobili;

● Messaggi senza limiti verso tutti;

● Giga illimitati e la più alta velocità di connessione del 5G;

● Roaming Extra per i paesi dell’Unione Europea e chiamate internazionali

incluse;

● Assistenza immediata e Dedicata, grazie all’accesso prioritario di un team

dedicato prettamente al Servizio Clienti, disponibile 7 giorni su 7, dalle ore

8.00 alle 2.00;

● Assistenza Soddisfatti e Garantiti, se l’assistenza ricevuta non vi ha soddisfatto

avrete la possibilità di richiedere un bonus di 2€, da aggiungere su credito

residuo o in fattura;

● Navigazione Prioritaria fino a 2Gbps in download ed upload, così da poter

godere sempre di una connessione stabile e veloce;

● Navigazione Sicura, per proteggere il tuo dispositivo da eventuali attacchi

malware e phishing, virus o altri tipi di pericoli che è possibile incontrare

online. Garantendo sempre la massima sicurezza e tutela della propria privacy e

dei dati personali;

● TIM One Number, grazie al quale potrai continuare ad usufruire dell’offerta

anche attraverso il tuo smartwatch e lasciando il telefono a casa;

● Google One 100Gb inclusi, con backup automatico del telefono è un ulteriore

spazio di archiviazione disponibile sul Cloud, su cui conservare tutti i propri

file multimediali, in maniera sicura e senza limite di tempo;

● Servizio di Ricarica Automatica .

La promo è disponibile al prezzo di 29.99 euro al mese e non sappiamo per quanto

ancora resterà attivabile. Per questa ragione, per tutti gli interessati, consigliamo di

fare il più in fretta possibile!