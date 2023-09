La SIM Swapping è una delle tecniche più infallibili che utilizzano i truffatori al fine

di impossessarsi dei dati personali dell’utente ed utilizzare questi ultimi per accedere ai

dati sensibili o ai conti bancari.

Purtroppo, si tratta di una truffa che, soprattutto nell’ultimo periodo, è già riuscita ad

ingannare moltissime persone, e per le quale risulta essere piuttosto complicato

proteggersi.

Ma ecco come funziona la SIM Swapping.

Innanzitutto, il truffatore chiama il vostro gestore telefonico per informarlo che avete

perduto la SIM ed è per questo volete trasferire il vostro numero telefonico ad un’altra

scheda di cui già disponete, l’operatore in questione, se abbastanza negligente, non vi

chiederà informazioni aggiuntive oltre a quelle basilari come, nome, cognome e poco

altro. Dal momento in cui il cambio SIM è stato effettuato, essa potrà essere utilizzata

per accedere a tutti i conti ed account personali, o comunque a tutte le piattaforme per

cui è richiesto il riconoscimento tramite Sms.

La tecnica può essere utilizzata anche quando si gettano vecchie schede SIM, una

persona può impossessarsene e informare il gestore telefonico di aver cambiato idea e

di volerla riattivare.

SIM Swap: ecco come riconoscere la truffa

Riconoscere un attacco SIM Swapping non è affatto semplice.

Tuttavia, al fine di rendere la cosa più semplice, vi forniamo alcuni segnali da tenere

bene a mente nel caso vi troviate ad affrontare inconsapevolmente una situazione

simile o abbiate qualche sospetto.

● Linea interrotta.

Se quando provi ad effettuare una telefonata non riesci ad ottenere la linea.

Ovviamente assicurati di avere la giusta copertura di rete. È consigliabile

provare a chiamare lo stesso numero con un altro telefono, magari quello di un

amico accanto a te, e vedere se anche lui presenta la stessa problematica o

riguarda esclusivamente te.

● Sul display principale non appaiono più le informazioni di base che sono

presenti su qualsiasi cellulare, come il nome del proprio operatore, il livello di

linea, il tipo di rete a chi si ha accesso, per esempio 5G o 4G.

● Caduta di linea.

Se nel momento in cui stai effettuando una chiamata e parlando con qualcuno,

la linea cade all’improvviso e non è più possibile recuperarla.

● Chiamate da numeri sconosciuti.

Se nel registro di chiamate perse ti ritrovi numeri sconosciuti anche

internazionali.

● Messaggi SMS password.

Se ricevi messaggi, per esempio dalla tua banca, contenenti codici o password,

ma al momento non sta effettuando alcune operazioni per cui tali informazioni

sono necessarie.

● Fatture insolute.

Se ricevi messaggi di fatturazione o riduzione del credito residuo senza aver

autorizzato alcun acquisto.

● Continue notifiche.

Se continui a ricevere notifiche o pubblicità spam da parte di aziende con cui

non hai mai avuto a che fare.