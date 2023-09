Il mondo dell’IPTV si trova nuovamente sotto attacco da parte delle istituzioni, pronte a tutto pur di ridurre al minimo le perdite monetarie di un fenomeno che solamente in Italia, per quanto riguarda il 2022, conta all’incirca 10 milioni di adesioni. I mancati introiti per tutto il sistema sono davvero elevatissimi, la stessa DAZN ha sottolineato che potrebbero mancare 1 miliardo di euro, non solo nelle casse dell’emittente, ma anche in quelle di tantissime società sportive.

Per combattere un fenomeno molto ampio, il Governo ha deciso di mettere in atto una serie di importanti contromisure, che partono con la scelta di giocare sulla tempestività. L’idea di base è proprio quella di interrompere la diffusione del segnale entro 30 minuti dall’inizio della trasmissione, a far questo dovrà entrare in gioco l’AGCOM, che intimerà ai provider l’interruzione del segnale.

IPTV, multa in agguato per tanti utenti

Oltre a questo le sanzioni sono state pesantemente inasprite, con multe che partono da un minimo di 516 euro per gli utenti scoperti a violare i diritti di copyright, sino ad arrivare a parecchie migliaia di euro, o addirittura a pene detentive, ma solamente nei casi decisamente più estremi.

In ultimo, il Governo sta attuando un nuovo piano per individuare più facilmente gli utenti che si affidano all’IPTV, cosicché non si sentano al sicuro nemmeno un secondo. Al momento non sembra essere ancora entrato in vigore, ma fanno comunque sapere mancare decisamente pochissimo.