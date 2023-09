Tra le tantissime promozioni telefoniche che ci sono in giro è davvero difficile scegliere. Qual è la migliore? Avrà abbastanza copertura? Quanto costa? Quali vantaggi mi offre? Tutte domande che ci vengono spontanee nel momento in cui vogliamo cambiare operatore. Tuttavia, tra la miriade di proposte, la Vodafone spicca con un’offerta in particolare che vi sconvolgerà.

Parliamo della nuovissima promo si settembre: la Family+, per coloro che hanno già attivo l’operatore su rete fissa. Non solo avrete chiamate, messaggi e tantissimi giga, ma soprattutto il prezzo è davvero economico! Vediamo tutti i dettagli della promozione.

L’offerta Vodafone Family+

La promozione fresca “di fabbrica” Family+ non solo è una delle migliori del portafogli Vodafone, ma anche di tutto il settore.

Cosa ti offrirà con esattezza? Come anticipato, nel pacchetto sono compresi sms e minuti e giga senza alcun limite, con cui potrete navigare per ore ed ore. Se vi state chiedendo quale sia la connettività di rete potrete stare tranquilli, avrete accesso alla rete 5G super veloce. L’offerta è stata ideata per coloro che hanno già attiva una promo con connessione a casa avente la fibra, cosicché tutta la famiglia possa godere di questi magnifici servizi Vodafone. Avrete, dunque, con una piccola aggiunta, non solo internet a casa, ma anche una nuova SIM che potrete sfruttare ovunque voi siate.

Crederete che il prezzo sia esorbitante, data la quantità di vantaggi che vi dona Family+, al contrario. Il costo di tutto questo è pari a soli 9,99€ al mese. Un affare! Avrete la una connessione fissa perfetta e potrete fare tutte le maratone di serie TV Netflix che vorrete, senza aver paura di far scadere i giga. Senza contare che potrete stare per ore al telefono, chiamando numeri mobili e fissi. Come farsela scappare?

L’attivazione e la spedizione della SIM sono anch’esse GRATIS.

Per avere a disposizione la linea 5G, ricordiamo sempre di controllare la copertura della vostra area di residenza e di sapere se il vostro dispositivo sia compatibile.