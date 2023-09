WhatsApp, le novità introdotte con l'arrivo dei canali in Italia

WhatsApp aveva annunciato che ben presto sarebbero arrivati dei nuovi aggiornamenti, ma non si sapeva quando effettivamente i canali sarebbero sbarcati nel nostro territorio. Finalmente il tanto atteso update è arrivato, con l’applicazione colorata di verde che ha introdotto la novità.

L’obiettivo è far diventare WhatsApp un’applicazione globale, in grado di fare molte più cose di quelle a cui tutti si sono abituati nel corso degli anni. Dopo aver sentito il fiato sul collo da parte della concorrenza, il colosso della messaggistica ha scelto di accelerare introducendo tantissime novità all’interno della sua piattaforma. Quella dei canali è una di queste.

WhatsApp, sono stati introdotti ufficialmente i canali anche in Italia con l’ultimo aggiornamento

Contestualmente al suo lancio, WhatsApp ha ritenuto opportuno introdurre delle funzionalità in più proprio all’interno dei canali.

In primo luogo sembra che ogni canale da seguire verrà filtrato automaticamente tenendo conto del paese di appartenenza della persona che sta utilizzando l’applicazione. Oltre a questo si potranno inviare delle reazioni anche con le emoji, le quali per motivazioni di privacy non potranno essere visibili dagli altri elementi presenti nel canale una volta inviate.

L’altra novità riguarda gli amministratori dei canali; potranno essere in grado di modificare ogni loro aggiornamento ma solo per un massimo di un mese, dopodiché i contenuti saranno automaticamente cancellati.

Un’altra condizione molto importante impostata da WhatsApp nell’utilizzo dei canali riguarda l’inoltro degli aggiornamenti alle altre chat o agli altri gruppi: dovranno includere un collegamento al canale. In questo modo le persone potranno sempre saperne di più in merito.