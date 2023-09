Spotify, arriva l'aggiornamento con la nuova Daylist: ecco cos'è

Spotify sta pensando sempre a più novità per allietare i tempi liberi o occupati dei suoi utenti. Proprio per questo motivo è nata una nuova soluzione che prende il nome di Daylist, una sorta di playlist che vede gli algoritmi della piattaforma musicale adeguarsi in modo da creare la giusta sequenza di brani per l’utente durante la sua giornata.

Come ritiene la piattaforma su sui canali ufficiali, i suoi clienti sono in continua evoluzione ed è giusto che anche le playlist facciano lo stesso. La selezione musicale che nasce con la funzione Daylist si aggiorna più volte durante la giornata tra l’alba e il tramonto, in modo da consentire più possibilità di ascolto ai suoi utenti.

In ogni momento poi verrà fornita una copertina adeguata, diversa magari da quella vista un’ora prima. Si tratta di una novità disponibile già da subito sia per chi paga la versione Premium che per chi usa la versione gratuita.

Spotify lancia le sue nuove Daylist, ecco il modo con cui si adegua ai ritmi dei suoi utenti

Per la disponibilità in Italia di questa nuova funzionalità bisognerà aspettare ancora un po’. Al momento infatti l’aggiornamento è disponibile, come già detto, ma solo per coloro che risiedono in Nuova Zelanda, Australia, Irlanda, Regno Unito, Stati Uniti e Canada.

Le Daylist sono una nuova soluzione molto utile per scoprire nuovi brani in base alla aporia giornata. Sarà proprio Spotify ad aggiornare questa particolare playlist, consentendo di esportare anche la sequenza dei brani nel caso in cui dovesse essere piaciuta molto all’utente.