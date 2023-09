NowTV è il servizio di streaming in diretta e on demand, a pagamento, rilasciato da Sky.

Dopo il suo primo debutto avvenuto nel Regno Unito nel 2012, il servizio ha avuto in breve tempo un successo globale, arrivando a diffondersi anche in altri paesi, tra cui Germania, Austria, Spagna e ovviamente Italia.

Infatti, nel nostro paese, NowTV può godere di un grossa fetta di utenti attivi, che hanno deciso di abbonarsi ad uno dei diversi piani tariffari che la piattaforma mette a disposizione dei suoi clienti ogni anno.

Tali abbonamenti sono sempre stati particolarmente convenienti e vantaggiosi, soprattutto se consideriamo la pluralità e la qualità dei servizi e prodotti digitali offerti, alcuni anche inediti o non presenti in nessun’altra piattaforma streaming.

Now TV per Cinema e Sport, scegli il piano che fa per te

A tal proposito, in questi ultimi mesi, hanno suscitato particolare entusiasmo due abbonamenti su cui sta puntando attualmente NowTv, ovvero NowTV Pass Cinema and Entertainment e NowTv Sport.

Ma vediamo in dettaglio tutte le caratteristiche e specifiche di tali offerte.