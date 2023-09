Da diversi mesi il numero di leak su GTA 6 trapelati online sono stati continui e sembrano non fermarsi. L’ultimo riguarda un video condiviso su X (ex twitter) che la Rockstar ha prontamente eliminato, cercando di proteggere le informazioni. Tuttavia, gli è “sfuggita” un’immagine contenuta nello stesso post, un fotogramma del filmato che è ancora in circolazione. Da un solo frame, i fan, come era prevedibile, hanno cominciato con altre speculazioni.

Il leak risale a quasi una settimana fa, quando l’utente InfinityBesk ha creato il post contenente materiale che doveva rimanere riservato in attesa dell’uscita del gioco. Grazie ad esso è stato possibile, per qualche attimo, ammirare la mappa del nuovo videogame.

Cosa contiene l’immagine trapelata di GTA 6?

Nell’immagine che non è stata cancellata vi è in primo piano un’auto a mezz’aria, uscita fuori strada. Sul retro, nello sfondo, si ha una visione panoramica dell’intera città. Il video è stato eliminato a causa del copyright, il ché però ha confermato che si trattassero di immagini autentiche ritraenti GTA 6. Tuttavia, com’è possibile che il fotogramma sia in rete ancora dopo giorni? Che sia una mossa di marketing? In tal senso, sta sicuramente riscontrando successo.

I fan sfegatati della serie GTA, nata nel lontano 1997, fremano nell’attesa di qualsiasi tipo di informazioni sul prossimo capitolo, anche se non proveniente da fonti ufficiali. Da un solo riquadro sono partite centinaia di speculazioni, qualcuna attendibile altre molto meno. Uno degli ultimi rumor riguarda anche il costo del gioco: si parla, infatti, che il prezzo sarà di circa 150 dollari. Come mai un prezzo così alto? Secondo i fan, costerà più del solito per coprire tutte le spese di sviluppo e progettazione: 2 miliardi di dollari.

Un investimento così elevato porta anche grandi aspettative sulla grafica e l’intera composizione di GTA6. Purtroppo non ci sono notizie riguardo l’uscita ufficiale e per ora bisogna accontentarsi delle briciole.