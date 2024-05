Il mondo dell’intelligenza artificiale sta conquistando ogni lato del mercato passo dopo passo arrivando a integrarsi in ogni aspetto della vita digitale di ognuno di noi, quando parliamo di questa tecnologia però ci viene immediatamente da pensare ad una grande assente che tuttora non ha detto la sua, stiamo parlando di Apple, la quale si sta prendendo tutto il tempo necessario prima di fare il proprio esordio, quest’ultima però non è l’unica a mancare sulla scena, infatti anche Asus non ha ancora mostrato al mondo dei prodotti basati sull’intelligenza artificiale in grado di far parlare del noto marchio informatico.

A quanto pare però Asus a differenza di Apple è pronta a rompere gli indugi e ad entrare ufficialmente nell’era dell’intelligenza artificiale, per farlo ha deciso di presentare il suo primo portatile AI durante l’evento online Next Level AI Incredible in programma il 20 maggio alle ore 20:00 italiane, un appuntamento dunque decisamente importante che vedrà l’azienda informatica affiancata da partner prestigiosi come Microsoft e Qualcomm.

Nuovo laptop

il nuovo laptop che verrà presentato sarà senza alcun dubbio un ultra portatile Premium che come promesso dalla stessa Asus aprirà la strada verso una nuova era superando i confini tradizionali grazie all’utilizzo delle capacità avanzate dell’intelligenza artificiale, e dunque che il nuovo dispositivo verrà mostrato dai rappresentanti delle tre aziende che descriveranno nel dettaglio la loro collaborazione per portare a risultato risultato che il 20 maggio avremo tra le mani.

Dopo la presentazione ufficiale il 20 maggio tutto ciò che verrà mostrato durante l’evento verrà poi messo in mostra anche al Computex di Taipei che si svolgerà dal quattro al 7 giugno, Asus sfrutterà la data del 3 giugno Per mostrare al mondo tutti i nuovi prodotti e la propria innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale, dunque non rimane che attendere le date sono segnate, 20 maggio e 3 giugno per assistere al tuffo di Asus nel mondo dell’intelligenza artificiale.